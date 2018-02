Meurtres, viols et enlèvements d’enfants : la pauvreté, des pratiques obscurantistes… indexées

« Au-delà des enfants, c’est toute la population sénégalaise qui est confronté à ce genre de phénomène déviant, extrêmement grave », a déclaré le sociologue Aly Khoudia Diaw qui s’exprimait sur la question des enlèvements, viols, meurtres et autres cruautés qu’on fait subir aux enfants.



Ce phénomène a cependant plusieurs explications, informe le chercheur car, affirme-t-il, les difficiles conditions économiques ont de graves répercussions sur certaines catégories de personnes. M. Diaw qui s’est confié à Sud Fm soutient que les pratiques «obscurantistes» de personnes voulant améliorer leur sort, peuvent constituer un motif pour s’adonner à ces cruautés.



Mais, au-delà de ces facteurs, M. Diaw invite à aller chercher du côté des personnes atteintes de maladies mentales latentes. Car, ces dernières peuvent aussi être des auteurs de ces crimes. S’y ajoutent que «le défaut d’encadrement, d’éducation de l’individu» permettant de le fixer dans les coutumes et mœurs aussi sont à déplorer chez certains de ces psychopathes.



Tout est-il que ce phénomène a pris de l’ampleur depuis quelques temps, car, il ne se passe plus une semaine sans qu’on n’annonce une découverte macabre, ou qu’on ne signale une disparition. Ce qui plonge les parents dans une peur perpétuelle de voir leurs enfants figurer parmi les victimes.