Mexique: six migrants tués par l'armée dans le sud du pays

Six migrants ont été tués par des soldats, le mardi 2 octobre au soir, dans le sud du Mexique sur une route du Chiapas, a annoncé ce mercredi le ministère de la Défense, évoquant une possible confusion avec des délinquants présumés. Quatre migrants sont morts sur cette route à 80 km de la frontière avec le Guatemala et deux autres sont décédés à l'hôpital, a indiqué le ministère sans préciser leur nationalité, rapporte l'AFP.

Rfi

