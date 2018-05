Mi-temps Finale Ligue Europa : un OM dominant mené 1-0 par l'atletico Madrid

Une relance hasardeuse dans l'axe central tel un bleu de Steve Mandanda, une erreur de contrôle d'Anguissa et l'opportunisme froid d'Antoine Griezmann. C'est le résumé de cette première mi-temps de la finale de l'Europa League entre Marseille et Atletico de Madrid.



Les Colchoneros mènent 1-0 à la mi-temps malgré une domination dans le jeu (61%) de possession et 6 tirs contre 4.



A noter que les Marseillais ont perdu leur capitaine Dimitri Payet sorti sur blessure en cours de match.