Midterms aux États-Unis: raz-de-marée démocrate et revers cinglant pour Donald Trump

À l'occasion des élections américaines de mi-mandat, mardi 3 novembre 2026, les démocrates ont remporté une importante victoire, obtenant la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. De leur côté, le président américain Donald Trump et le parti républicain subissent un lourd revers. Réécoutez nos éditions spéciales.



Les démocrates ont signé une victoire sans appel lors des élections de mi-mandat américaines, dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 novembre 2026, avec une majorité acquise aux deux chambres du Congrès américain lors d'élections de mi-mandat qui ont tourné au désastre pour Donald Trump et les républicains.



Ce basculement des deux chambres du Congrès, encore inimaginable il y a un an, ouvre une ère d'incertitude pour Donald Trump à deux ans de son départ de la Maison Blanche.



De 47 sénateurs, les démocrates pourraient finir aux environs de 55 sièges sur 100, tandis que les projections du New York Times les plaçaient à 7h (6h TU) à une majorité colossale de 77 sièges à la Chambre des représentants.



Caroline du Sud, Texas, Iowa, Ohio, Kansas...



Le premier coup de tonnerre de la soirée est venu de Caroline du Sud (sud-est), où la démocrate Annie Andrews a ravi le siège de sénatrice à Darline Graham, choisie personnellement par Donald Trump comme candidate après la mort de son frère Lindsey Graham en juillet.



Au Texas, James Talarico deviendra le premier sénateur démocrate élu dans ce bastion conservateur depuis 1992. « Ce soir, nous avons battu Goliath », a déclaré ce séminariste presbytérien de 37 ans, lors de son discours de victoire à Austin, aux côtés de Gina Hinojosa, élue de son côté gouverneure. La campagne très disputée au Texas avait vu l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, débourser plus de 220 millions de dollars en faveur du républicain ultraconservateur Ken Paxton.



Les démocrates ont aussi réussi à faire basculer des sièges de sénateur en Caroline du Nord, en Iowa, ou encore en Ohio, tous remportés par Donald Trump en 2024. Le Kansas qui n'avait pas élu de sénateur démocrate depuis 1932, a enregistré la victoire d'Adam Hamilton.



Parmi les seules consolations pour Donald Trump, les candidats républicains dans son bastion de Floride ont gardé les sièges de sénateur et de gouverneur.



Donald Trump acceptera le résultat des élections.



La déroute électorale des républicains a été alimentée en grande partie par le mécontentement des électeurs face au coût de la vie.



Donald Trump a dit au New York Times qu'il accepterait le résultat des élections mais a indiqué sur sa plateforme Truth Social qu'il était prêt à utiliser son droit de veto contre les lois adoptées par les démocrates au Congrès. Les démocrates ont fait du « bon boulot », a assuré le milliardaire républicain dans une interview à Fox News. Cette victoire, « ils l'espéraient depuis 11 ans et ils l'ont finalement eue » a-t-il déclaré, en allusion à son entrée en politique.