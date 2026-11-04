Rejet de la LFR 2026 : l'Assemblée nationale acte l'échec du débat budgétaire sans examen au fond

Le projet de loi de finances rectificative pour l’année 2026 a été rejeté par l’Assemblée nationale ce 3 novembre 2026 par 126 voix contre 20 et 3 abstentions, à la suite de l’adoption d’une question préalable qui a interrompu définitivement la procédure sans examen au fond.





Cette issue marque l’aboutissement de tensions croissantes entre le gouvernement et la commission des finances, qui avait déjà rejeté le texte n° 40/2026 à deux reprises avant de maintenir sa position malgré le renvoi accordé le 27 octobre 2026 pour approfondir les concertations.





Les discussions bloquent notamment sur des divergences relatives aux subventions énergétiques, aux dépenses sociales, aux investissements publics, au niveau de la dette et à l'accès aux audits d'exécution.





La séance plénière décisive a tourné à l'affrontement institutionnel après les réserves formulées par le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, sur le contenu du rapport présenté, sur fond de soupçons d’altération de documents soulevés par des députés.





Conduite par le premier vice-président Malick Ndiaye en l’absence du président Ousmane Sonko au perchoir, cette plénière prive également le public d’une évaluation contradictoire du plan de rationalisation des structures parapubliques.







Cette réforme, portée lors du Conseil des ministres du 4 mars 2026 avec la suppression de 19 entités et le repositionnement de 10 autres pour viser 55 000 000 000 F CFA d’économies sur 3 ans, se retrouve ainsi soustraite au contrôle et aux clarifications de la représentation nationale.

