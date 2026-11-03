Blocage de la LFR : Khadim Bamba Fall affirme que les 35 centres de santé et le transfert d'eau de Touba échappent à la suppression

Le rejet de la loi de finances rectificative offre un répit inattendu à plusieurs grands chantiers sociaux que le responsable de Pastef,

Khadim Bamba Fall,

affirme avoir été supprimés du texte initial.

Dans une sortie publiée sur sa page Facebook,

ce cadre politique soutient que le rejet du texte budgétaire « permet de maintenir plusieurs projets » qu'il affirme avoir été supprimés.

Il cite notamment « la construction de 35 centres de santé,

le programme des 30 000 logements et le Grand Transfert d’eau de Touba »,

tout en précisant que « la suite dépend désormais des arbitrages de l’exécutif ».