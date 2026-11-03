Rejet de la LFR 2026 : le Bureau politique de PASTEF valide le veto de ses députés contre un texte « déconnecté des urgences »

Le rejet du projet de loi de finances rectificative pour 2026 par l'Assemblée nationale ce 3 novembre 2026 suscite l'approbation ferme du Bureau politique de PASTEF-Les Patriotes, qui apporte son appui sans réserve à la ligne tenue par ses députés

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La direction du parti fustige un document « déconnecté des urgences sociales et économiques »

et accuse l'exécutif d'un « manque de sincérité budgétaire manifeste »

en raison de prévisions trompeuses et de l'absence de transmission des rapports d'exécution budgétaire de septembre 2026

, de l'IGF et du cabinet Forvis Mazars

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Face au refus du gouvernement d'endiguer la cherté de la vie

et à la baisse programmée des crédits destinés à la santé, l'éducation, la formation professionnelle et l'hydraulique

, le Bureau politique félicite son groupe parlementaire pour avoir opposé un veto jugé nécessaire à la défense des intérêts de population.