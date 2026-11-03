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Rejet de la LFR 2026 : le Bureau politique de PASTEF valide le veto de ses députés contre un texte « déconnecté des urgences »



Rejet de la LFR 2026 : le Bureau politique de PASTEF valide le veto de ses députés contre un texte « déconnecté des urgences »
Le rejet du projet de loi de finances rectificative pour 2026 par l'Assemblée nationale ce 3 novembre 2026 suscite l'approbation ferme du Bureau politique de PASTEF-Les Patriotes, qui apporte son appui sans réserve à la ligne tenue par ses députés.


La direction du parti fustige un document « déconnecté des urgences sociales et économiques » et accuse l'exécutif d'un « manque de sincérité budgétaire manifeste » en raison de prévisions trompeuses et de l'absence de transmission des rapports d'exécution budgétaire de septembre 2026, de l'IGF et du cabinet Forvis Mazars.


Face au refus du gouvernement d'endiguer la cherté de la vie et à la baisse programmée des crédits destinés à la santé, l'éducation, la formation professionnelle et l'hydraulique, le Bureau politique félicite son groupe parlementaire pour avoir opposé un veto jugé nécessaire à la défense des intérêts de population.
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Mardi 3 Novembre 2026 - 23:22


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