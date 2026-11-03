Rejet de la LFR 2026 : le Bureau politique de PASTEF valide le veto de ses députés contre un texte « déconnecté des urgences »

Le rejet du projet de loi de finances rectificative pour 2026 par l'Assemblée nationale ce 3 novembre 2026 suscite l'approbation ferme du Bureau politique de PASTEF-Les Patriotes, qui apporte son appui sans réserve à la ligne tenue par ses députés.
La direction du parti fustige un document « déconnecté des urgences sociales et économiques » et accuse l'exécutif d'un « manque de sincérité budgétaire manifeste » en raison de prévisions trompeuses et de l'absence de transmission des rapports d'exécution budgétaire de septembre 2026, de l'IGF et du cabinet Forvis Mazars.
Face au refus du gouvernement d'endiguer la cherté de la vie et à la baisse programmée des crédits destinés à la santé, l'éducation, la formation professionnelle et l'hydraulique, le Bureau politique félicite son groupe parlementaire pour avoir opposé un veto jugé nécessaire à la défense des intérêts de population.
La direction du parti fustige un document « déconnecté des urgences sociales et économiques » et accuse l'exécutif d'un « manque de sincérité budgétaire manifeste » en raison de prévisions trompeuses et de l'absence de transmission des rapports d'exécution budgétaire de septembre 2026, de l'IGF et du cabinet Forvis Mazars.
Face au refus du gouvernement d'endiguer la cherté de la vie et à la baisse programmée des crédits destinés à la santé, l'éducation, la formation professionnelle et l'hydraulique, le Bureau politique félicite son groupe parlementaire pour avoir opposé un veto jugé nécessaire à la défense des intérêts de population.
Autres articles
-
Rejet de la LFR 2026 : l'Assemblée nationale acte l'échec du débat budgétaire sans examen au fond
-
Blocage de la LFR : Khadim Bamba Fall affirme que les 35 centres de santé et le transfert d'eau de Touba échappent à la suppression
-
Rejet de la LFR 2026: Mactar Diène fustige le blocage parlementaire et appelle le président Faye à agir
-
JOJ Dakar 2026 : la présidente du Comité olympique israélien Yael Arad salue l'organisation et propose un partenariat stratégique
-
Diplomatie sportive : le Premier ministre a reçu l'envoyé spécial du président chinois aux JOJ Dakar 2026