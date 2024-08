Migration: 5 000 personnes ont péri en mer au cours des cinq premiers mois de l'année 2024

Avec l'augmentation des départs depuis les côtes mauritaniennes et l'instabilité persistante au Sahel, l'Espagne se prépare à gérer une pression migratoire sans précédent, notamment dans l'archipel des Canaries. Selon les chiffres révélés par le quotidien espagnol El Pais, « l'Espagne a enregistré 31 155 arrivées sur son territoire entre le 1er janvier et le 15 août 2024, une hausse de 66% par rapport à la même période en 2023 ». Parmi ces arrivées, 22 304 ont été enregistrées aux Canaries, soit plus du double de l'année précédente, rapporte le journal. Cette situation alarmante pousse le gouvernement espagnol, dirigé par le Premier ministre Pedro Sanchez, à intensifier ses efforts pour contrôler les flux migratoires.



Les départs depuis la Mauritanie



L'une des principales préoccupations des autorités espagnoles concerne les départs depuis les côtes mauritaniennes, qui ont considérablement augmenté ces derniers mois. Selon El Pais, environ 13 000 migrants ont quitté la Mauritanie pour rejoindre les Canaries, soit une hausse vertigineuse de 6 000 % par rapport à l'année précédente. Cette route migratoire est pourtant l'une des plus dangereuses, en raison des forts courants marins qui peuvent dévier les embarcations de leur trajectoire initiale, les condamnant souvent à disparaître dans l'immensité de l'océan Atlantique.



Le drame du 6 août dernier, où une pirogue contenant 14 cadavres a été retrouvée au large de la République dominicaine après avoir dérivé depuis les côtes africaines, illustre tragiquement les risques encourus par les migrants. Face à cette situation, l'Union européenne a renforcé son soutien à la Mauritanie en signant un accord de 210 millions d'euros en mars dernier, visant à améliorer le contrôle des frontières et à réduire les départs clandestins.



La principale nationalité immigrante en Espagne



Les Maliens sont désormais la principale nationalité représentée parmi les migrants arrivant clandestinement en Espagne, avec 9 000 arrivées depuis janvier 2024. Cette situation résulte en partie des conflits armés et des exactions militaires au Mali, qui ont poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir vers la Mauritanie. Depuis janvier 2023, plus de 95 000 nouveaux réfugiés maliens se sont installés en Mauritanie, portant le total à plus de 200 000 réfugiés, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).



L'augmentation du nombre de migrants maliens, dont beaucoup présentent un profil de réfugié, oblige l'Espagne à reconsidérer sa politique migratoire. Contrairement aux années précédentes, où l'immigration clandestine en provenance d'Afrique était principalement perçue comme un phénomène économique, l'arrivée massive de Maliens pourrait contraindre les autorités espagnoles à garantir un accès au droit d'asile dès leur arrivée sur le sol espagnol.



Une tournée en Afrique



Face à cette pression migratoire croissante, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé une tournée en Mauritanie, au Sénégal et en Gambie du 27 au 29 août 2024. L'objectif de cette visite est de renforcer la coopération avec ces pays pour lutter contre l'immigration irrégulière. Cette démarche intervient alors que les autorités espagnoles s'inquiètent de l'afflux de migrants provenant de l'ensemble de la région du Sahel et de la zone subsaharienne, fuyant les conflits et l'instabilité.



Selon l'ONG espagnole Caminando Fronteras, plus de 5 000 migrants ont péri dans l'Atlantique au cours des cinq premiers mois de l'année en tentant de rejoindre les Canaries.