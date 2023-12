Migration, Développement personnel… Les conseils de Felwine Sarr, Omar Pène… aux jeunes

Une méga conférence sur le leadership et le développement personnel a eu lieu hier à Dakar à l’initiative de la plateforme « Usefullives » dirigée par Mme Anna Emmanuelle Diouf SARR. Elle a vu la présence de sommités du monde des affaires, de la culture, de l’éducation qui ont partagé leurs expériences avec des milliers de jeunes venus des écoles et des universités du Sénégal.



Selon Mme Sarr, l’objectif poursuivi est d’inspirer et d’encourager les jeunes à atteindre leur plein potentiel en leur donnant des outils en partageant des témoignages de vie concourant à leur bien-être et leur réussite personnelle et professionnelle. « Usefullives dans sa passion pour l’humain dresse ainsi un format innovant en apportant sa contribution à la jeunesse de notre pays. Cet événement d’envergure nationale s’inscrit en ligne droite avec l’esprit usefullives des vies utiles », a déclaré Anna Diouf Sarr.



La fondatrice de la plateforme « Usefullives » a encouragé les jeunes à développer la conscience de soi en s’appuyant sur les valeurs phares de la société sénégalaise. Selon elle, cela permettra de développer le potentiel des jeunes. « A l’intérieur de chacun se cache un potentiel », a dit la fondatrice.



Daniel Kouakou, pharmacien et coach international en développement personnel a dit comprendre la frustration qui anime beaucoup de jeunes. « L’écart entre l’idéal et la réalité c’est la cause de la frustration », a-t-il lancé. Il a estimé que la jeunesse est le socle dans lequel l’Afrique peut explorer les potentiels. Kouakou a demandé aux jeunes d’identifier les étapes à franchir pour réussir : la décision de changer ou réécrire l’histoire.



« De la même manière que l’empreinte digitale est unique, laissez votre empreinte », a-t-il conseillé. Kouakou a également demandé aux jeunes d’avancer pour ouvrir une nouvelle page.

Malèye Faye, banquier a recommandé aux jeunes de rester connectés avec leurs mères. Mais aussi de ne pas croire au hasard qui n’existe pas, selon ses termes. « La décision de changer n’appartient qu’à vous », a-t-il lancé.



Le Chanteur Omar Pène s’est réjoui de l’initiative. Il a demandé aux jeunes de rester aux pays. « Ils disent qu’ils ne peuvent pas accueillir toute la misère du monde. Il faut refuser d’être la misère du monde », a-t-il indiqué. « Il faut y croire. Des gens ont tout obtenu en restant dans ce pays », a ajouté le chanteur.

L’écrivain Felwine Sarr a de son côté exhorté les jeunes à prendre de temps de s’éduquer et de ne pas être pressés. « Il faut développer le désir inlassable de comprendre », a-t-il dit.



Le Colonel Cambell Dieng a dit aux jeunes que l’être a besoin d’avancer. Toutefois, il a laissé entendre que même s’il y a des obstacles, il faut être résilient. « Vous serez toujours confrontés à des obstacles, mais cela ne doit pas vous empêcher d’avancer », a-t-il souligné.