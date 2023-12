Migration: "Il faut qu'on aille à l'élimination des services intermédiaires pour faciliter l'obtention des visas", selon REDDEM

Au Sénégal, c’est un parcours de combattant pour obtenir des rendez-vous de demande de visas pour l’Europe. Il faut parfois plusieurs mois pour trouver un créneau. Un trafic s’organise ainsi avec des intermédiaires qui réussissent à se saisir de ces créneaux et les revendent à prix d’or aux Sénégalais désespérés.



Alors pour mettre fin à ce tracas, la Coordinatrice du REDDEM( réseau de développement et de protection des droits des migrants) invite les autorités étatiques à la suppression des services intermédiaires.



"Il faut qu'on aille à l'élimination de ces services intermédiaires pour faciliter l'obtention des visas. Revoir les couts et surtout la motivation des refus parce que les personnes qui font la demande ne sont toujours pas des illettrés . Il y a des enseignants, des étudiants entres autres profils", a indiqué madame Thiam sur le plateau de PressAfrikTv.