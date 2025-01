Migration circulaire : 370 jeunes Sénégalais recrutés pour travailler en Espagne (Amadou Chérif Diouf)

Au moins 370 Sénégalais auront l’opportunité de se rendre en Espagne cette année dans le cadre du programme de migration circulaire liant les deux pays. L’annonce a été faite par le secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf, dans un entretien accordé au journal Le Soleil.



« C’est une grande satisfaction pour la partie espagnole. C’est pourquoi, pour cette campagne, au moins 370 personnes, dont les 100 de la cohorte 2024 déjà rentrées au pays, seront recrutées », a-t-il déclaré.



Jusqu’à présent, la durée du séjour était limitée à trois mois. Toutefois, Amadou Chérif Diouf précise que, selon les nouveaux termes de l’accord, les travailleurs saisonniers pourront désormais exercer en Espagne jusqu’à neuf mois par an.



« Plus les résultats seront concluants, plus les opportunités d’emploi dans le cadre de la migration circulaire se multiplieront », a-t-il ajouté.