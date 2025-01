Migration circulaire Espagne-Sénégal : le Collectif des Organisations de la société civile exprime des réserves sur la gestion du programme

Le Collectif des organisations de la société civile pour des procédures de visa justes et équitables a salué le lancement du programme de Migration circulaire entre l'Espagne et le Sénégal, mais a exprimé des préoccupations majeures concernant la gestion des candidatures. Dans un communiqué daté du 28 janvier, le Collectif a souligné que, bien que ce programme offre une opportunité significative pour les jeunes Sénégalais, sa mise en œuvre rencontre plusieurs obstacles.



Le Collectif a regretté que la phase de constitution des dossiers se soit rapidement transformée en un véritable parcours du combattant. Parmi les défis rencontrés, on note la nécessité d’obtenir des casiers judiciaires. Cette démarche a poussé un grand nombre de candidats à se rendre dans les tribunaux. Le même phénomène s’est produit dans les Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS), où l’afflux massif de candidatures a créé des files d’attente interminables. Ces désagréments ont été largement partagés sur les réseaux sociaux, suscitant des critiques qui risquent de nuire à l'image du programme.



Le programme de Migration circulaire, lancé par le gouvernement sénégalais le 23 janvier 2025, a pour objectif de permettre à certains citoyens sénégalais de travailler en Espagne dans le cadre d'emplois saisonniers, tout en respectant leurs droits. Il est porté par le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, à travers le Secrétariat d'État aux Sénégalais de l'Extérieur et la Direction Générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur. Ce programme, d'après le Collectif représente une opportunité importante pour la valorisation des expériences professionnelles internationales et l’amélioration des conditions socio-économiques des bénéficiaires.





Face à ces défis, le Collectif appelle les autorités à revoir certaines procédures afin d’alléger les démarches administratives et de garantir une meilleure fluidité dans le dépôt des candidatures. familles sénégalaises.