Migration irrégulière : 3 corps sans vie découverts sur des plages à Dakar

Suite et pas fin des drames liés à la migration irrégulière. Malgré les pertes en vie humaine enregistrées presque sur chaque départ, les jeunes continuent à braver la mer pour rejoindre l’occident. Ce 8 novembre, au environ de 12 heures, deux corps sans vie ont été repêchés sur la plage de Diamalaye. Selon Libération dans sa parution du jour, le premier corps a été découvert vers 12 heures et le deuxième vers 13 heures. Les victimes sont tous des hommes âgés de 30 ans environ.



Rappelons que dans la nuit du lundi 06 au mardi 7 novembre, une pirogue transportant des migrants avait chaviré sur la plage de Guédiawaye à Gadaye. Ainsi, pour les gendarmes, les deux corps sans vie proviendraient probablement de cette embarcation. Ce 12 novembre, vers 16 heures, un autre corps sans vie en état de pétrification très avancé à échoué à la plage à DeniGuédji Nord. Selon les premiers constats, il s’agirait du corps d’un candidat à l’immigration.



Ce 11 novembre, le patrouilleur Walo a intercepté 3 pirogues transportant 408 candidats à l’émigration irrégulière.



À noter que plus de 8 500 migrants ont ainsi été secourus par les unités de la marine nationale durant l’année en cours.