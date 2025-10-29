Migration irrégulière : 34 candidats interceptés au quai de pêche de Mbour

​Partis de Gambie et pensant se diriger vers les îles Canaries (Espagne), des candidats à la migration irrégulière ont échoué au Sénégal. Ils ont été débarqués au quai de pêche de Mbour, sur la petite côte.​L'antenne de la Direction Nationale de la Lutte contre la Traite (DNLT) de Saly, alertée, a dépêché des éléments du Bureau Surveillance, Interpellation et Filature sur les lieux. ​Sur place, les forces de l'ordre ont interpellé 34 individus, dont 19 Gambiens, parmi lesquels 3 femmes, 10 Sénégalais et 5 Guinéens.

​Les 10 Sénégalais ont révélé avoir été recrutés par A. N., domicilié à Cayar. Ils affirment avoir versé chacun 500 000 FCFA et avoir été conduits en Gambie, à Macao, lieu de leur départ, par ce même individu. Les migrants ont aussi cité plusieurs noms de présumés convoyeurs et recruteurs. M.G.B., résidant en Espagne, a été désigné comme le principal convoyeur par l'ensemble des candidats. Les Gambiens et Guinéens ont pointé du doigt O. B., résidant en Gambie, comme étant leur principal recruteur.

​Partis de Gambie le 23 octobre 2025 à destination des îles Canaries, leur pirogue a rencontré des soucis techniques au large des côtes sénégalaises. Face à ce dommage, le capitaine de l'embarcation a pris la décision de les débarquer au quai de pêche de Mbour.



​Les candidats ont affirmé ignorer l'identité exacte du capitaine, soulignant qu'il a réussi à s'échapper avant l'arrivée de la police sur les lieux. Les recherches sont actuellement en cours pour localiser et interpeller les nommés M.G.B., A.N., et O.B. cités dans cette affaire de trafic de migrants, livre Libération.