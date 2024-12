Migration irrégulière : "Entre janvier et décembre 2023, 39 910 personnes parties d'Afrique de l'Ouest ont atterri aux îles Canaries" (ONU)

Le Sénégal a célébré, mercredi, la Journée internationale des migrants. Une occasion de mettre en lumière les dynamiques migratoires et les défis qui en découlent. Aminata Maîga, coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Sénégal, a profité de cet événement pour partager des chiffres clés et alerter sur les dangers de la migration irrégulière.



Selon Mme Maîga, "près de 281 millions de personnes sont des migrants internationaux dans le monde, soit 3,6 % de la population mondiale. Ces chiffres incluent 146 millions d’hommes, 135 millions de femmes, et 28 millions d’enfants."



En Afrique de l’Ouest et du Centre, les données mises à jour en 2020 par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UNDESA) révèlent que "la région compte 9,8 millions de migrants. Parmi eux, 83 % proviennent d’un autre pays de la région, illustrant une forte mobilité intra-régionale."



Mme Maîga a souligné les risques liés à la migration irrégulière, particulièrement dans les trajectoires empruntant les côtes de l’Afrique de l’Ouest. " Entre janvier et décembre 2023, 39 910 migrants ont atteint irrégulièrement les îles Canaries après avoir traversé en bateau depuis les côtes de l'Afrique de l'Ouest, ce qui représente une augmentation de 155% par rapport à 2022, où 15 682 migrants étaient arrivés ", a-t-elle indiqué.



Par ailleurs, " 39 % des arrivées irrégulières en Europe en 2023 concernaient des ressortissants d’Afrique de l’Ouest et du Centre, contre 17 % en 2022, selon les données de nationalité disponibles", lit-on dans les colonnes du journal Les Échos.