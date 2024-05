Migration irrégulière : « Il faudra penser à former les jeunes professionnellement », selon Souleymane Ba

Pour lutter contre « la migration irrégulière », Souleymane Ba suggère que les « jeunes doivent bénéficier d’une formation professionnelle ». Le coordonnateur du mouvement (Les Sentinelles de la République) voit la formation professionnelle comme le « canevas idéal pour encourager les jeunes à rester au pays ».



« Je vois que les nouvelles autorités veulent faire de l’agriculture comme une aubaine d’emplois pour les jeunes mais cela n’est pas possible pour le moment. Le secteur agricole demande assez de moyens et sans formation, les jeunes ne peuvent s’y intéresser », a soutenu M. Ba, interpellant la nouvelle déléguée à l’entreprenariat rapide, Aïda Mbodj. Et d’ajouter : « Il faudra aussi, d’abord, faciliter l’accès à l’eau et aux terres pour encourager les jeunes à s’adonner à l’agriculture, qui est un secteur aussi important ».



Le Président Diomaye Faye a été élu au premier tour avec 54% des suffrages valablement exprimés lors de la dernière Présidentielle. La majorité de leurs votants « sont des jeunes. Il faudra donc que ce gouvernement offre une politique essentiellement cadrée sur la jeunesse. On parle souvent que la jeunesse est l’avenir, je ne suis pas d’accord : la jeunesse est le présent », a considéré Souleymane Ba, invité sur le plateau de l’émission Midikeng de PressAfrik TV.



Selon lui, nous vivons les mêmes situations malgré les différentes alternances qui se sont succédées dans le pays. « Certains jeunes ont espoir au changement du pays, d’autres ne le sont pas et préfèrent emprunter le chemin de la mer. Il y a au Sénégal des travaux que les jeunes peuvent faire. Il faut prendre l’exemple des Guinéens et des Maliens présents au Sénégal », a comparé M. Ba.