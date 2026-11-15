Migration irrégulière : « Quand l’espoir n’est plus là, c’est très difficile de retenir les gens », alerte Mamadou Manizor Thiam

L’expert financier Mamadou Manizor Thiam a estimé que « les réponses ne peuvent se limiter à la surveillance des côtes et elles doivent aussi s’attaquer aux raisons qui poussent une partie de la jeunesse à chercher ailleurs des perspectives qu’elle ne trouve plus chez elle ». S'exprimant lors de son passage sur "Point de Vue", il a souligné que « Quand l’espoir n’est plus là, c’est très difficile de retenir les gens » et il a martelé qu'« Il ne faut plus leur vendre du rêve ».



L’expert financier Mamadou Manizor Thiam qui s’exprimait sur la question liée à la migration irrégulière a précisé que « le problème ne réside pas uniquement dans la disponibilité des ressources mais il se situe aussi dans leur orientation et leur utilisation ». Il a ajouté que « la véritable évaluation doit porter sur les résultats afin de vérifier si les projets financés sont viables, s’ils génèrent des revenus et s’ils permettent aux bénéficiaires de poursuivre leurs activités sans dépendre continuellement de nouveaux appuis publics ». Selon lui, « il faut davantage de rigueur dans le contrôle des ressources, mais aussi une réelle exigence de résultats, avec des sanctions lorsque les objectifs ne sont pas atteints ou que des manquements sont constatés », tout en rappelant que « plus de 80 % des entreprises relèvent de l’informel et l’État ne peut absorber à lui seul la demande d’emploi ».



L’expert financier a également relevé qu'« il existe une inadéquation entre les profils produits par le système éducatif et les compétences dont l’économie a besoin ». Il a plaidé pour que « l’on accorde une place plus importante à l’enseignement technique et professionnel avec la création de structures de formation adaptées aux réalités locales dans les régions afin de rapprocher les jeunes des opportunités économiques de leur territoire et de limiter l’exode rural ».



M. Thiam a par ailleurs, averti que « le développement agricole ne se réduit pas à une question de financement car les contraintes climatiques, l’accès aux moyens techniques, la formation des producteurs et les conditions de commercialisation doivent être pris en compte ». Il a conclu que « l’objectif est de faire émerger des activités capables de se maintenir et de se développer sans dépendre en permanence de l’intervention de l’État ».