Suivi des jeunes talents : Djireye Clotilde Coly annoncé un programme spécifique de suivi et un dispositif d'accompagnement individuel

Djireye Clotilde Coly a annoncé un programme spécifique de suivi et un dispositif d'accompagnement individuel afin d'encadrer les jeunes talents des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. La ministre des Sports et de la Jeunesse a déclaré ce dimanche lors de l’émission « En Vérité » sur Radio Sénégal que « ce mécanisme repose sur la gestion des élites afin de préparer les athlètes aux Jeux olympiques de Los Angeles ».



Djireye Clotilde Coly a souligné que « Cette démarche inscrit les efforts dans le temps long pour renforcer la politique sportive lors des compétitions internationales ». La membre du gouvernement a précisé que ce dispositif complémentaire s'associe au projet de développement sportif de chaque athlète. Elle s'est par ailleurs réjouie de la sixième place que le Sénégal a conquise au classement final des médailles. L’autorité ministérielle a affirmé que « Les performances des jeunes sportifs témoignent du potentiel de la jeunesse sénégalaise et de l’importance du soutien institutionnel et populaire ».



Toutefois, la ministre a attribué ces succès au travail de préparation ainsi qu’à la qualité de l'encadrement technique. La responsable gouvernementale a conclu que « Les encouragements des supporters ont galvanisé les compétiteurs sur tous les terrains ».