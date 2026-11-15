Impasse budgétaire: Mamadou Manizor Thiam redoute « un chaos à l’entrée de l’année prochaine »

Mamadou Manizor Thiam s’est exprimé ce dimanche sur la question portant LFR 2027. L’expert financier a averti que le désaccord persistant entre le gouvernement et le Parlement autour des finances publiques risque d'entraîner le pays vers une impasse majeure dès le début de l'année prochaine. « Nous rentrons dans une spirale très difficile, qui peut nous mener à un statu quo et à un chaos à l’entrée de l’année prochaine », a déclaré M. Thiam lors de son passage à l’emission « Point de Vue ».



Le spécialiste a analysé le rejet de la loi de finances rectificative 2026 intervenu le 3 novembre ainsi que les blocages en commission sur la loi de finances initiale 2027 comme une véritable crise institutionnelle. « Je pense qu’il s’agit d’une crise budgétaire, mais masquée, ou d’une crise politique qui se cache derrière le budget », a-t-il indiqué.



L’expert financier a mis en évidence la fragilité des équilibres financiers avec un déficit qui atteint 7,6 % du produit intérieur brut contre une norme de 3 %, ainsi qu'un endettement de 128 % du PIB face à un seuil de 70 %. Il a souligné que ces tensions menacent la conclusion du programme de 2,2 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international et a déclaré que « Les engagements que nous devons prendre vis-à-vis d’eux, s’ils ne sont pas codifiés ou acceptés par l’Assemblée nationale, sont compromis ».



Mamadou Manizor Thiam a également attiré l'attention sur l'asphyxie du secteur privé, qui subit près de « 300 milliards de francs CFA d'arriérés de paiement de la part de l'État ». L'expert financier a rappelé que « La première assiette budgétaire de l’État, ce sont les entreprises » et a expliqué que ce retard de règlement provoque un effet domino sur les petites et moyennes entreprises.



L’invité de l’émission « Point de Vue » a écarté les options de la reconduction du budget initial, de l'engagement de la responsabilité gouvernementale ou de la dissolution du Parlement en raison de leur coût économique élevé. Le spécialiste a prévenu que « Dans ce genre de situation, les investisseurs ne sont pas enclins à venir investir au Sénégal » et a plaidé pour un compromis rapide.



Mamadou Manizor Thiam a enfin exhorté l’Exécutif et les députés à privilégier l’intérêt général à travers une médiation responsable. « Le plus important, ce n’est ni un camp ou un autre, le plus important, c’est le peuple sénégalais », a-t-il soutenu.