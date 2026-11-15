Soudan-Sénégal à Juba : les protégés de Patrick Vieira bouclent leur préparation avant le match retour de ce lundi

L'équipe nationale de football du Sénégal a effectué ses derniers réglages à Juba, au Soudan du Sud, ce dimanche 15 novembre 2026, à la veille de sa rencontre face au Soudan pour le compte de la quatrième journée du groupe J des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027. Selon une publication officielle de la sélection sénégalaise, les Lions préparent ce deuxième duel de la semaine contre les Soudanais.



Les protégés du sélectionneur Patrick Vieira affronteront le Soudan, lundi 16 novembre 2026 à 13 heures GMT au stade de Juba.



En tête du groupe J avec sept points, après sa victoire sur le score de quatre buts à un lors du match aller jeudi dernier à Dakar, le Sénégal aborde cette rencontre avec l'objectif de consolider sa première place dans la course à la qualification pour la phase finale de la compétition continentale.