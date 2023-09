Migration irrégulière: au moins 871 personnes parties du Sénégal sont arrivées en Espagne entre samedi et dimanche (ONG)

Le drame sans fin se poursuit ! Au moins 10 embarcations parties du Sénégal à son bord 871 passagers dont 15 femmes et 10 mineurs sont arrivés à El Hierro, Tenerife et Gran Canaria entre samedi et dimanche.



C'est ce qui ressort de la compilation faite par PressAfrik avec les arrivées annoncées par Héléna Maléno Garzon, fondatrice de l'Ong Caminado fronteras.