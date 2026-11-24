Cinq individus ont été interpellés en mer par la Brigade maritime de la Douane de Joal à bord d’une embarcation qui transportait 1 700 kilogrammes de faux médicaments, selon des sources douanière.



L’opération de surveillance s’est déroulée sur la Petite Côte dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 novembre 2026, aux environs de 2 heures du matin. Les agents des douanes ont intercepté le navire suspect avant de découvrir à son bord 28 colis de produits pharmaceutiques illicites, pour un poids total de 1,7 tonne.



Les cinq occupants de l’embarcation rapporte des sources médiatiques,ont aussitôt été arrêtés et la cargaison immobilisée. Les mis en cause ainsi que les produits saisis seront soumis aux procédures judiciaires et douanières en vigueur auprès des autorités compétentes.