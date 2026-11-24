Deux jeunes frères, A. Tandiang, âgé de 6 ans, et O. Tandiang, âgé de 3 ans, ont péri dans l’incendie d’un appartement survenu le lundi 23 novembre 2026 à la rue 33x30 de la Médina, à Dakar, selon des sources policières.



Retrouvés inertes dans les toilettes par les sapeurs-pompiers, les deux enfants s’y étaient réfugiés après le déclenchement du sinistre, en l’absence de leurs parents, C. Tandiang et N. Tandiang, qui avaient quitté les lieux au moment du drame d’après les témoignages recueillis. Évacués d’urgence vers l’hôpital Abass Ndao, les deux garçons n’ont pas survécu malgré les tentatives de réanimation des médecins, et leur décès a été constaté à 19 h 35 par le médecin traitant de l’établissement. Les premières constatations médico-légales privilégient la thèse d’une mort par asphyxie, tandis que des réquisitions sont en cours pour la réalisation d’autopsies.



Alerté à 18 h 45 par les soldats du feu, le commissariat d’arrondissement de la Médina a dépêché une équipe sur les lieux, au premier étage d’un immeuble de type R+4 abritant un mini-studio composé d’une chambre, d’un salon et d’une salle de bain. L’inspection de l’appartement a révélé que les flammes n’ont rien épargné : dans le salon aménagé en boudoir, un lit a été totalement calciné, entouré d’un matelas posé à même le sol, de quatre valises et d’effets personnels éparpillés, tandis que le lit, la coiffeuse, l’armoire et le climatiseur de la chambre ont été entièrement détruits.



L’origine exacte du feu demeure indéterminée à ce stade des investigations. Le procureur de la République a été avisé et l’enquête se poursuit pour éclaircir les circonstances du drame.