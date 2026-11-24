Conducteur attitré d’une ministre du gouvernement, M. N. Marone, âgé de 30 ans, a été présenté au procureur de la République par la section des accidents de la circulation du commissariat central de Dakar après avoir fauché un policier en faction au carrefour de la place de la Nation alors qu’il « conduisait en état d’ébriété » le véhicule de fonction de sa patronne, rapporte Seneweb.



Titulaire d’un permis de conduire sénégalais, le trentenaire circulait sur le corridor du Bus Rapid Transit (BRT), en provenance des environs du lycée John Fitzgerald Kennedy vers la place de la Nation, au volant d’une Toyota Land Cruiser administrative non encore immatriculée — propriété de l’État couverte par l’Agence judiciaire de l’État. À l’approche de la bifurcation du carrefour dit « Y », l’homme a dérapé et perdu la maîtrise du tout-terrain avant de percuter l’agent de police A. S., du Groupement mobile d’intervention (GMI), qui assurait son service sur place.



Interpellé et conduit dans les locaux de la police centrale tandis que les sapeurs-pompiers évacuaient le fonctionnaire blessé vers l’hôpital Principal de Dakar, M. N. Marone a accepté de se soumettre à un alcootest qui s’est révélé positif. Placé en chambre de dégrisement puis entendu sur procès-verbal, le mis en cause a reçu au commissariat la visite de la membre du gouvernement venue s’enquérir de sa situation. Informée de l’ivresse de son employé, la ministre a indiqué aux enquêteurs qu’elle ne lui connaissait pas un tel comportement, avant de se déplacer au chevet du policier hospitalisé. À l’issue de l’enquête, le chauffeur a été déféré au parquet.