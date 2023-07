Migration irrégulière: le gouvernement sénégalais annonce le rapatriement de 478 Sénégalais dont 50 dans un "état de santé préoccupant"

478 c’est le nombre de migrants en provenance du Sénégal dont les embarcations ont été arraisonnées par les autorités marocaines et qui vont être acheminés au Sénégal par l’Etat depuis le Maroc et la Mauritanie. Ces informations ont été données, par le ministre porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana, mardi, en conférence de presse.



Les rapatriements sont répartis comme suit: «50 par voie aérienne à cause de leur état de santé préoccupant et 428 par la voie terrestre seront rapatriés », a souligné M. Fofana.



Des arrestations ont été également notées. Et c’est sous la supervision de la Division nationale de Lutte contre le Trafic illicite de Migrants et Pratiques assimilées (DNLT). Celle-ci a, depuis le début de l’année, interpelé « cinq cent trente (530) personnes, déféré quarante-sept (47) convoyeurs et saisi neuf (09) pirogues et cinq (05) moteurs. »



La Gendarmerie nationale de son côté, a interpelé au cours de « ce 1er semestre cent quatre-vingt-quinze (195) candidats à l’émigration irrégulière dont cent soixante-treize (173) sénégalais et vingt-deux (22) étrangers et vingt-sept convoyeurs entre Soumbédioune, Yoff, Warang, Joal, Mbour Saly, Pointe saréne, Diouloulou, Pikine Saint-Louis. »