Migration irrégulière: le journaliste Salif Sakhanokho propose l’installation de GPS sur les moteurs des pirogues

« On est à l’ère de la digitalisation et au Sénégal on a pratiquement vu que deux marques de moteurs. Si l’Etat procède au recensement des « Capitaines », il pourra les offrir des moteurs et dans ces moteurs, on peut insérer un GPS. Ainsi, avec la Marine, ils auront la possibilité de les tracer. Si une pirogue essaie de sortir des côtes sénégalaises, ils pourront facilement l’intercepter et cela peut contribuer à lutter contre l’immigration irrégulière », a soutenu Salif Sakhanokho, journaliste et spécialiste des questions migratoires.



Il propose également un recensement des personnes qui s’activent dans le domaine maritime notamment, les « capitaines de pirogue », de les former et de les outiller afin qu’ils puissent gagner leur vie décemment. Car, pense-t-il, « c’est à cause des problèmes économiques que ces gens s’adonnent à ce risque dans l’océan. S’ils arrivent à bien gagner leur vie, ils ne vont plus le faire ».