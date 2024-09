Migration irrégulière : un nouveau départ déjoué à Mbour, deux (2) convoyeurs arrêtés pour "trafic de migrants"

Une semaine après le tragique chavirement d'une pirogue qui a coûté la vie à une quarantaine de personnes, la police de Mbour, sur la petite côte, a évité un nouveau départ. Les deux convoyeurs impliqués dans ce voyage ont été arrêtés.



Il s'agit de C. Sow, 35 ans, et M. M. Ndiaye, 22 ans, respectivement pêcheur et chauffeur. Ils ont été interpellés alors qu'ils se préparaient à diriger un groupe de migrants vers un lieu d'embarquement clandestin. Le commissariat central de Mbour, informé du projet, a lancé une opération de surveillance qui a permis d'identifier les incessants allers-retours vers une maison située au quartier Falokh (à Mbour), où une partie des migrants était logée.



Selon Libération, C. Sow, en collaboration avec d'autres complices, proposait à chaque candidat au voyage une place pour 500 000 F CFA. Les deux mis en cause ont été arrêtés pour "trafic de migrants, association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d’autrui et escroquerie".