Migration : le nombre d'étrangers en Tunisie estimé à plus de 58.000, les Ivoiriens plus nombreux (Enquête)

Sur une population totale de 11.708.370 habitants estimée en janvier 2020, le nombre des étrangers résidents en Tunisie (58.990 individus) représente une proportion de 0,5% de l'ensemble de la population tunisienne, selon une Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021.



En comparaison avec le recensement de 2014, l'effectif de la population étrangère résidente en Tunisie a enregistré un accroissement absolu d'environ 6.000 étrangers, soit un taux d'accroissement global de 11,4% depuis 2014 contre un taux de 6,2% pour la population résidente totale.



Répartition spatiale des étrangers en Tunisie



L'enquête souligne que la population étrangère résidante en Tunisie est caractérisée par une forte concentration géographique. Elle est installée, en grande partie, dans deux régions tunisiennes : le Grand Tunis (50,2%) et le Centre-est (27,7%).



Les régions du Sud et du Nord-est enregistrent des proportions moins importantes, respectivement 7,3% et 5,5%. Les régions de l'Ouest du pays (le Nord-ouest et le Centre-ouest), frontalières avec l'Algérie, seraient moins attractives pour les étrangers. Ces dernières enregistrent les proportions les plus faibles: les immigrés résidents dans ces deux régions représentent 9,4% de la population étrangère résidente et sont à 56,8% de nationalité algérienne.