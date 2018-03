Migration vers l'Europe et l'Amérique : les Sénégalais en tête du classement devant le Nigeria et le Ghana

Le Sénégal est en tête des pays africains dont les populations désirent le plus quitter le sol pour rallier d'autres horizons jugés meilleurs. Selon le dernier rapport "Pew research center", un centre de recherche américain, qui fournit des statistiques et des informations sociales sous forme de démographie, sondage d'opinion, analyse de contenu, 44 % des personnes sondées sont des Sénégalais.



Nos compatriotes ravissent la vedette aux Nigérians et Ghanéens, jadis leaders du classement du flux migratoire vers l'Europe et les Etats-Unis.

Le rapport indique qu'aujourd'hui, plus d’un tiers des Sénégalais envisagent de quitter les pays dans les cinq prochaines années. Entre autres raisons qui poussent les migrants à quitter leurs pays : la précarité des salaires, le manque d’emploi, les dangers des conflits, l’instabilité politique et l’esclavage moderne.



Jeudi soir, les autorités sénégalaises ont annoncé le rapatriement de 102 migrants sénégalais, en provenance de la Libye