Migrations : « Si les jeunes risquent leur vie dans la mer, c’est parce qu’ils vivent pire »

L’immigration irrégulière est actuellement au centre de tous les débats. Si d’aucuns pointent du doigt le chômage, d’autres par contre pensent que le mal est plus profond. Invité à l’émission Midi Keng à Pressafrik, Ayoba Faye, journaliste spécialisé dans les questions migratoires soutient qu’ «on ne peut pas demander aux parents d’empêcher leurs enfants de partir et ne pas leur donner de quoi subvenir à leurs besoins ».



Car ajoute-t-il, « si une personne va jusqu’à prendre le risque de braver la mer, c’est parce que ce qu’il vit est pire. Il y a des personnes qui préfèrent mourir que de continuer à vivre certaines situations. ».



M. Faye a aussi déploré la réaction tardive de l’Etat face à ce fléau, qui prend de plus en plus de l’ampleur, malgré les pertes en vie humaine enregistrées. Regardez !