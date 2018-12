Miley Cyrus mariée !

La star de la pop américaine Miley Cyrus est désormais mariée. Sur les réseaux sociaux, elle a annoncé la nouvelle et confirmé les rumeurs de son mariage avec son partenaire de longue date, l’acteur australien Liam Hemsworth. Elle a partagé des photos de la cérémonie, qui aurait eu lieu le dimanche.



La cérémonie aurait eu lieu dans une des propriété de Miley Cirus dans le Tenesse en présence des membres de sa famille et des plus proches amis.