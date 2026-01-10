Mille jours de guerre au Soudan: le conflit s’enlise, la communauté internationale en retrait

Le conflit au Soudan dépasse ce week-end le seuil symbolique de mille jours, et pourtant ce pays s’enfonce toujours plus dans une guerre qui s’enlise sans horizon politique visible. La population subit violences meurtrières et déplacements forcés avec des conditions de vie désastreuses. Elle souffre du manque de nourriture, de médicaments, et est ravagée par les maladies. La réponse humanitaire est largement insuffisante en raison des difficultés d'accès. L’absence de perspective de solution politique et la gravité de la situation tiennent autant à l’ampleur des violences qu’à l’absence de réaction internationale sérieuse.