Mimi Touré sur l'organisation de l'élection : "que Macky Sall organise la présidentielle avant son départ"

Le Président Macky Sall a promis hier, d’organiser l’élection présidentielle mi-mai et juin. « Notre coalition, la coalition Diomaye Président exige l’organisation de l’élection présidentielle. C’est l’avis du Conseil constitutionnel et des 17 candidats sur 19. Je pense ce qu’il faudrait, c’est d’organiser l’élection le plutôt possible. Et cela est faisable dans le mois de mars », a fait savoir madame Touré.



Macky Sall a réitéré son départ du pouvoir le 02 avril fin de son mandat. Mimi Touré n’y croit pas. « Je ne pense pas qu’il veuille quitter le pouvoir au terme de son mandat. Dans tous les cas, nous attendons de lui, l’organisation de l’élection présidentielle avant son départ », a ajouté madame Touré.

Les candidats dits « spoliés » ont demandé à ce que le processus soit repris. Mimi Touré reste catégorique sur cette question. « Avant son arrivée au pouvoir, il y avait un processus démocratique. Là, également qu’il laisse suivre le processus », a conseillé madame Touré.



Les candidats dits « spoliés » exigent la reprise du processus électoral. Cette frange de l’opposition prend part en ce moment au dialogue.