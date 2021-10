Mines en Casamance: la Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance condamne la mort des jeunes de Kandiadiou

La mort des six jeunes du village de Kandiadiou, suite à l’explosion d’une mine le vendredi dernier alors qu’ils revenaient de la mosquée pour la prière hebdomadaire, continue de susciter des indignations en Casamance. Dimanche, c’est la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance qui est montée au créneau pour condamner cet acte, demander aux acteurs du conflit que traverse la Casamance d’arrêter de poser des mines et aussi la poursuite des opérations de déminage.



‘’La Plateforme des femmes pour la paix en Casamance condamne de toutes ses forces et déplore avec énergie le meurtre qui a eu lieu le vendredi 22 octobre 2021 à Kandiadiou, dans la commune de Oulampane. Elle s’incline pieusement devant les défunts, tous de la même famille’’, indique la présidente de la structure Ndèye Marie Thiam qui estime que cet événement malheureux est encore un de trop et interpelle tous sur l’imminence d’une résolution définitive du conflit en Casamance et la poursuite des opérations de déminage humanitaires.



‘’Dans beaucoup de zones de la Casamance, les populations font face aux menaces des engins explosifs improvisés, des mines artisanales ou encore des restes explosifs issus du conflit armé opposant l’Etat du Sénégal au Mfdc. Les dégâts humains et matériels causés par ces engins restent encore considérables dans la mesure où ils continuent de tuer, mutiler de manière indistincte des porteurs d’armes et les populations civiles qui constituent les victimes majoritaires’’, explique la Plateforme dans les colonnes du journal Le Témoin.



La présidente Ndèye Marie Thiam a insisté sur l’impérieuse nécessité de la dépollution des zones minées. D’ailleurs, a-t-elle rappelé, les membres de la Plateforme ont célébré la journée internationale de la Paix le 21 septembre dernier, avec un plaidoyer pour la poursuite du déminage en Casamance. Et voilà qu’un mois après, elles constatent pour le déplorer qu’elles avaient fait le bon choix, car le déminage est et reste plus que jamais une des priorités pour le retour de la paix en Casamance et la sécurité des populations.



‘’Dans un contexte d’accalmie où l’ensemble des acteurs œuvre pour le retour des populations déplacées et où la dépollution des terres affectées par les mines s’impose, il est vraiment triste et regrettable de voir que la pose d’engins explosifs est encore utilisée. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance interpelle les auteurs à plus de responsabilité afin de stopper le minage dont les principales victimes restent majoritairement les populations civiles. Nous exhortons l’ensemble des acteurs, Etat du Sénégal, Mfdc, partenaires financiers et société civile à oeuvrer pour la poursuite du déminage des zones touchées, à renforcer l’assistance aux victimes’’, a insisté Ndèye Marie Thiam.