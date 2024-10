Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique : publication de l'arrêté portant interdiction de port d'armes, de munitions et d'explosifs

Le ministère de l'Intérieur de et de la Sécurité publique vient de rendre publique l'arrêté interdisant le port d'armes, de munitions et d'explosifs. L'arrêté en son Article Premier indique qu'il "est interdit sur l'ensemble du territoire national, dans la période allant du 17 octobre 2024 au 17 décembre 2024, le port d'armes de toutes catégories et de matières

explosives". (Document).

Babou Diallo

