Ministère de la Justice : Aissata Tall Sall promet une « diligence dans le traitement des dossiers »

A peine installée, Aissata Tall Sall, nouveau ministre de la Justice, a dégagé les axes prioritaires de son action. Elle les a listés à l'occasion de sa passation de service avec son prédécesseur, Ismaila Madior Fall.



La première chose à faire, c'est de rendre la Justice transparente. En tout cas, les services publics de la Justice dépendant du ministère de la Justice, vont agir dans la totale transparence.



La deuxième chose que je veux qu'on fasse au ministère de la Justice et je la ferai avec tous les services et tous les magistrats, c'est l'efficacité dans le travail du service public de la Justice.



Le troisième point sur lequel je vais devoir m'atteler en tant que Garde des Sceaux, c'est la diligence dans le traitement des dossiers. Il n'y a rien qui puisse expliquer que le temps de l'horloge soit suspendu à la Justice.



Le quatrième point, c'est l'application de la loi. Personne ne doit échapper à la loi. Mais la loi et toute la loi. Et toute la loi, ce n'est pas au-delà de la loi, mais ce n'est pas au-dessous de la loi. C'est juste la loi. Et cette loi, elle doit s'appliquer dans toute sa rigueur», a fait savoir le nouveau Garde des Sceaux, ministre de la Justice.



Aissata Tall Sall a promis aussi de faire commanditer, par ses services, un audit sur les longues détentions afin que les dossiers et les procédures soient rapidement purgées.



«Je commettrais l'Inspecteur général des affaires judiciaires pour qu'il procède à un audit des longues détentions en attendant d'avoir un calendrier de purge de tous ces dossiers», confie-t-elle dans le journal L’Observateur.



L'autre mesure, c'est de doter le ministère de la Justice d'un porte-parole, qui communiquera avec l'opinion chaque fois que cela sera utile. J'ai décidé de nommer un porte-porale de la Justice, parce que les Sénégalais ont besoin de savoir comment marche la Justices, dit-elle.