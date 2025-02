Ministère de la Santé : 156 agents menacés de licenciement pour irrégularités dans les contrats et les rémunérations

Les autorités du ministère expliquent que ce contrôle a révélé des incohérences entre les compétences des agents et les exigences des postes qu'ils occupent, ainsi que les besoins réels des services utilisateurs. Après une analyse rigoureuse, il a été décidé de ne pas renouveler les contrats de ces 156 agents. Cette mesure, selon le ministère, vise à garantir une meilleure optimisation des ressources humaines et à s'assurer que les agents en place sont pleinement adaptés aux missions qui leur sont confiées.



La note du ministère aborde également un autre aspect du contrôle, à savoir les irrégularités constatées dans les rémunérations des agents. Le ministère a jugé nécessaire d'apporter des ajustements aux salaires, en procédant à une harmonisation afin de corriger certaines disparités observées. Il est important de souligner, comme précisé dans la note, que ces ajustements ne concerneront pas une baisse des salaires. Mais visent à aligner les rémunérations avec les grilles salariales en vigueur.



Les autorités du ministère insistent sur le fait que cette démarche s'inscrit dans une volonté de garantir un traitement juste et équitable pour tous les agents, conformément aux normes en vigueur.



Le retard dans le traitement des salaires des agents du ministère a également été évoqué. Le ministère de la Santé assure que des mesures ont été prises pour éviter que de tels retards ne se reproduisent à l'avenir. Il s'engage à garantir un paiement régulier et ponctuel des salaires des agents, afin d'assurer une gestion plus efficace des ressources financières et une meilleure satisfaction des employés.