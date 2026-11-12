Ministère des Mines : 44 agents en cessation d’activité exigent 28 mois d’impayés

Le collectif des quarante-quatre agents en cessation d’activité du ministère des Mines et de la Géologie réclame le versement de « vingt-huit mois d’arriérés de salaire ainsi que sa réintégration ». Face à la presse ce matin, ces travailleurs ont dénoncé la précarité dans laquelle ils se trouvent, privés de revenus, de couverture médicale et de protection sociale.



Le coordonnateur du collectif a tenu à clarifier le statut administratif de ses camarades, précisant qu’ils n’ont reçu aucune notification officielle de rupture définitive de contrat. « Nous n’avons pas vraiment droit à un salaire dans la mesure où nous ne sommes pas licenciés, c’est juste une suspension de travail », a-t-il expliqué au téléphone à la RFM. Il souligne toutefois que le Code du travail prévoit le versement d’indemnités durant cette période, en plus de trois mois déjà pointés qui demeurent impayés.



Les manifestants pointent directement du doigt la Direction de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) de leur ministère, qu’ils accusent de bloquer le dossier malgré les instructions du chef de l’État et du Premier ministre. « Le ministre des Mines tarde à respecter ses engagements », a déploré le porte-parole, interpellant ainsi les plus hautes autorités de l’État ainsi que le ministère du Travail pour une sortie de crise rapide.