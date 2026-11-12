Intoxication alimentaire à Kébémer : tous les malades sont guéris, l'infection sous contrôle

La toxi-infection alimentaire communautaire survenue récemment à Kébémer est désormais maîtrisée. Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis trois jours et l'ensemble des patients hospitalisés ont recouvré la santé.



« D'après les derniers résultats qu'on a, je veux juste rassurer la population que l'épidémie est vraiment actuellement maîtrisée », a déclaré le médecin-chef du district sanitaire au micro de la RFM. Il a précisé que les équipes médicales avaient rapidement écarté la piste d'une maladie mystérieuse au profit d'une intoxication liée à la consommation d'aliments ou d'eau.



Les analyses effectuées au laboratoire de l'Institut Pasteur de Dakar ont permis d'isoler la bactérie Salmonella, selon la même source. Les investigations se poursuivent toutefois pour identifier l'origine exacte de cette propagation. « Ce qui rend un peu énigmatique cet événement, c'est vraiment la difficulté de trouver la source de contamination, d'autant plus que les gens ne viennent pas du même endroit et qu'on n'a pas trouvé cette notion de consommation d'un même plat », a expliqué le responsable sanitaire.