Fatick : 413 ouvriers de l'autoroute à péage réclament leurs indemnités

Quatre cent treize (413) travailleurs licenciés par l'entreprise chinoise en charge des travaux de l'autoroute à péage ont assiégé sa base à Fatick pour exiger le paiement de leurs droits, rapporte ce jeudi Radio Futur Media. Lors de cette mobilisation, les protestataires ont également dénoncé des « retards de salaire, des accidents de travail et des licenciements abusifs subis durant le chantier ».



La direction de l'entreprise justifie cette vague de départs par la livraison de l'infrastructure il y a quelques mois. « L'arrêt de quatre cent dix personnes s'explique par la fin du projet, nous sommes obligés de nous séparer du personnel non essentiel », a déclaré le chargé des relations extérieures au micro de la RFM.



Face à la colère des manifestants, l'inspecteur régional du travail Mohamed Pam s'est rendu sur place pour jouer les médiateurs. « Les représentants de la direction s'engagent à payer tous les quatre cent treize travailleurs licenciés dès le début de la semaine prochaine », a-t-il assuré, tout en précisant travailler avec les deux parties pour une liquidation conforme à la législation sociale et la délivrance des certificats de travail.