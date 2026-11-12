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UGB : les étudiants de Saint-Louis alertent sur leur précarité face au logement



UGB : les étudiants de Saint-Louis alertent sur leur précarité face au logement
Les étudiants ressortissants de la région de Saint-Louis inscrits à l’Université Gaston Berger dénoncent la dégradation de leurs conditions d’hébergement et l’absence totale de soutien financier des autorités. Face à cette précarité, l’amicale interpelle les responsables administratifs, politiques et religieux pour trouver une issue rapide à cette crise sociale.
 
L’arrivée des nouveaux bacheliers a accentué le manque de places, contraignant la structure estudiantine à louer un appartement sur ses propres fonds pour éviter que des jeunes ne se retrouvent livrés à eux-mêmes ou contraints d’abandonner leurs études. « Trouver un logement constitue l'une de nos préoccupations majeures », a confié le président de l’amicale au micro de la RFM. Il souligne toutefois que les charges liées à la caution, aux mensualités et aux factures d’eau et d’électricité dépassent largement les capacités financières de l’association.
 
Au-delà de l’hébergement, la crise touche également l’alimentation quotidienne des pensionnaires du campus de Sanar. Le responsable étudiant déplore que plusieurs de ses camarades peinent à se nourrir faute de bourse d’études ou d’accès au restaurant universitaire, s’interrogeant ouvertement sur l’absence d’accompagnement des cadres et opérateurs économiques de la région envers la jeunesse estudiantine.
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Jeudi 12 Novembre 2026 - 19:04


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