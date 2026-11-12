UGB : les étudiants de Saint-Louis alertent sur leur précarité face au logement

Les étudiants ressortissants de la région de Saint-Louis inscrits à l’Université Gaston Berger dénoncent la dégradation de leurs conditions d’hébergement et l’absence totale de soutien financier des autorités. Face à cette précarité, l’amicale interpelle les responsables administratifs, politiques et religieux pour trouver une issue rapide à cette crise sociale.
L’arrivée des nouveaux bacheliers a accentué le manque de places, contraignant la structure estudiantine à louer un appartement sur ses propres fonds pour éviter que des jeunes ne se retrouvent livrés à eux-mêmes ou contraints d’abandonner leurs études. « Trouver un logement constitue l'une de nos préoccupations majeures », a confié le président de l’amicale au micro de la RFM. Il souligne toutefois que les charges liées à la caution, aux mensualités et aux factures d’eau et d’électricité dépassent largement les capacités financières de l’association.
Au-delà de l’hébergement, la crise touche également l’alimentation quotidienne des pensionnaires du campus de Sanar. Le responsable étudiant déplore que plusieurs de ses camarades peinent à se nourrir faute de bourse d’études ou d’accès au restaurant universitaire, s’interrogeant ouvertement sur l’absence d’accompagnement des cadres et opérateurs économiques de la région envers la jeunesse estudiantine.
L’arrivée des nouveaux bacheliers a accentué le manque de places, contraignant la structure estudiantine à louer un appartement sur ses propres fonds pour éviter que des jeunes ne se retrouvent livrés à eux-mêmes ou contraints d’abandonner leurs études. « Trouver un logement constitue l'une de nos préoccupations majeures », a confié le président de l’amicale au micro de la RFM. Il souligne toutefois que les charges liées à la caution, aux mensualités et aux factures d’eau et d’électricité dépassent largement les capacités financières de l’association.
Au-delà de l’hébergement, la crise touche également l’alimentation quotidienne des pensionnaires du campus de Sanar. Le responsable étudiant déplore que plusieurs de ses camarades peinent à se nourrir faute de bourse d’études ou d’accès au restaurant universitaire, s’interrogeant ouvertement sur l’absence d’accompagnement des cadres et opérateurs économiques de la région envers la jeunesse estudiantine.
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