Saint-Louis : la bilharziose génitale féminine gagne du terrain

Le gouverneur de la région de Saint-Louis a lancé une alerte sur la progression de la bilharziose génitale féminine, rapporte ce jeudi Radio Futur Media. Le taux de prévalence atteint environ vingt-cinq pour cent dans les districts sanitaires de Richard-Toll et de Podor.



Ces chiffres alarmants ont été dévoilés lors de la cérémonie de restitution d'une étude menée à Saint-Louis selon la même source. Les autorités administratives tirent ainsi la sonnette d'alarme face à l'ampleur de cette pathologie dans ces localités du nord du pays.



La bilharziose génitale féminine est une infection qui survient après un contact avec de l'eau douce contaminée par des larves. Une fois dans l'organisme, les vers adultes migrent vers les vaisseaux sanguins et leurs œufs se logent directement dans les tissus de l'appareil génital.