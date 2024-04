Ministère du commerce : Sérigne Guèye Diop prend le témoin et fixe les priorités

La journée du jeudi a été marquée par la passation de service entre nouveaux et anciens ministres à la tête des différents départements. Le ministère de l’industrie et du commerce à l’instar des autres n’a pas dérogé à cette règle. Le nouveau patron de l’industrie et du commerce, Sérigne Guèye Diop et Abdou Karim Fofana ont officialisé ce jeudi leur passation de service à la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio.

Babou Diallo

