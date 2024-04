Minorité des femmes dans le nouveau Gouvernement : les femmes de And Samm Jikko recadre les féministes

Suite à la publication de la liste du nouveau gouvernement le 5 avril, les féministes du Sénégal sont sorties du silence. Elles ont dénoncé la « suppression » du ministère de la Femme et la minorité des femmes dans le gouvernement. Dans un communiqué rendu public, les femmes de And Samm Jikko Yi ont recadré ces dernières.



En réponse aux féministes, les femmes de And Samm Jikko Yi soulignent que, « ce qui importe le plus, c’est de mettre les personnes qu’il faut aux places qu’il faut. Non le nombre de femmes présentes dans le gouvernement ».



Le collectif pour mieux éclairer leur point de vue a pris exemple sur l’Assemblée nationale. Selon les femmes de And Samm Jikko Yi la parité érigée à l’Assemblée nationale a créé des problèmes dans la mise en œuvre de la politique. Et parlent d’« Un fourre-tout et un banditisme parlementaire ».



« Nous dénonçons l’idée selon laquelle il faudrait dans le gouvernement le même nombre d’hommes que de femmes », fait savoir le collectif précisant que « la compétence des femmes pour être ministre n’est nullement une priorité de les mettre dans un gouvernement », a indiqué la note.