Intégration sous-régionale : la CEDEAO mobilise des volontaires et des ressources pour la réussite des Jeux de Dakar

La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest conclut un partenariat stratégique avec le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais pour soutenir l'organisation des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse en terre africaine. L'organisation régionale apporte un appui financier et technique pour assurer le succès de ce rendez-vous sportif international et promouvoir l'intégration communautaire.



Dans le cadre de cette collaboration, le programme prévoit le déploiement de jeunes volontaires venus de l'espace ouest-africain, l'organisation d'actions de renforcement des capacités et une vaste campagne de mobilisation. Les instances décisionnelles visent à faire de ce rassemblement une vitrine de la solidarité et du dynamisme de la jeunesse de la sous-région.



L'implication de l'institution sous-régionale se traduit par la participation de son président, le Général Birame Diop, et du commissaire chargé du Développement humain et des Affaires sociales, Nassirou Arifari Bako, lors de la cérémonie d'ouverture organisée au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les représentants de la communauté ouest-africaine assistent à l'événement aux côtés du chef de l'État sénégalais et président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation, Bassirou Diomaye Faye, et de la présidente du Comité International Olympique, Kirsty Coventry.