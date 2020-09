Mise au point de l’ITA sur notre article paru hier sur la présence de substance cancérigène dans le Neex Soow

Mise au point par rapport à l’article paru dans PressAfrik ce 15/09/2020 intitulé « Présence de substances cancérigènes dans le « Neex Soow » : l’ITA et deux éminents Professeurs démontent l’étude de l’enseignant-Chercheur de l’Université de Bambey ».

Cet article paru hier cite l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) comme source ayant partagé les avis de deux techniciens de renom sur la question en l’occurrence M. WADE et M. DIOUF.



Les avis cités dans l’article n’étaient pas destinés à la presse et donc l’ont été dans le cadre d’un échange professionnel privé. L’ITA rappelle également que l’enseignant-Chercheur de l’Université Alioune DIOP de Bambey n’est pas membre du Réseau INFOSAN et ne lui avait pas soumis son étude. L’ITA dégage toute sa responsabilité par rapport aux propos parus dans cet article et s’excuse auprès des membres du Réseau INFOSAN pour les désagréments causés.



L’ITA n’affirme pas aussi l’inexistence de laboratoires pour analyser l’aflatoxine M1 dans le lait au Sénégal mais précise que cette analyse n’est pas réalisable pour le moment dans son laboratoire de mycotoxines.

L’ITA précise aussi qu’il n’a pas émis d’avis scientifique sur cette question à PressAfrik.



NB : Monsieur Issa WADE est Chef de la Division Consommation et de la Sécurité des Consommateurs au niveau de la Direction du Commerce Intérieur et Pr Amadou DIOUF est le Président du Comité National du Codex Alimentarius.



La Direction de l’ITA.