Mise en circulation du BRT : le mouvement "Dolel Transport" dénonce une "concurrence injuste" au détriment du transport local

Le Bus Rapit Transit (BRT) sera mis en circulation le 27 décembre prochain, mais le mouvement ‘’Dolel Transport’’ alerte déjà sur les conséquences. Modou Seck, président du mouvement, dénonce une « concurrence injuste du BRT par rapport au transport local. »



« Nous avons noté qu’il y a beaucoup d’embouteillages sur les deux voies qui sont très étroites par rapport aux autres véhicules. Les deux voies parallèles à celles du BRT sont très étroites par rapport à la circulation normale. Il y a beaucoup d’intersections. Il y a de grandes intersections qui n’ont pas été aménagées. On peut citer l’intersection de Bourguiba qui a un fort trafic », s’est indigné sur la RFM, Modou Seck, président du mouvement ‘’Dolel Transport’’, ajoutant qu’il y a une « concurrence injuste du BRT ».



D’après lui, on devrait faire le renouvellement du parc automobile. « On devrait appuyer le transport local avant de mettre en service les Bus Rapid Transit. Ce qu’on nous avait promis et jusqu’à présent il n’y a pas de renouvellement », indique Modou Seck.



D’ailleurs, le président du mouvement ‘’Dolel Transport’’ n’a pas manqué de signaler la vétusté du parc automobile. « Le parc automobile est très vétuste par rapport au BRT qui est un nouveau mode de transport. L’Etat avait promis depuis 2016 le renouvellement du parc des taxis et jusqu’à présent rien est fait. Ce qui est un manque à gagner ».



Modou Seck dénonce également le transport irrégulier qui selon lui, « gagne du terrain et jusqu’à présent l’Etat n’a encore rien fait alors qu’il y a un arrêté ministériel qui interdit totalement le transport de motos à Dakar ».