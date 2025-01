Mise en place des crédits et exécution des dépenses du budget 2025 : les directives du ministre de tutelle

Le ministre annonce que suite à la promulgation de la loi n° 2025-02 du 06 janvier 2025 portant loi de finances pour l'année 2025, les crédits sont mis en place dans le Système Support du Budget Programme (SYSBUDGEP). À cet effet, les ordonnateurs délégués et secondaires sont invités à signaler, dans les meilleurs délais, aux services compétents, toute anomalie constatée en vue de sa correction.



En marge du démarrage de l'exécution budgétaire 2025, Cheikh Diba rappelle aux ministres et présidents d'institution constitutionnelle, la nécessité de prendre les actes portant habilitation des acteurs internes chargés d'assurer la gestion budgétaire. « Les ministres et présidents d'institution constitutionnelle, ordonnateurs principaux des crédits, doivent, pour les besoins de l'exécution de leur budget, prendre les actes portant nomination de certains acteurs de la gestion. Il s'agit des gestionnaires de crédits, des membres des commissions de marchés et de réception des matières et travaux, des billeteurs, des gestionnaires de comptes de dépôt et des comptables des matières », a-t-il indiqué.



En ce qui concerne le gestionnaire de crédits, M. Diba informe qu’il renvoie au responsable du service dépensier qui correspond à un ou plusieurs chapitres budgétaires. « Le gestionnaire de crédits est chargé, au niveau opérationnel, d'exécuter les dépenses des programmes des ministères ou celles imputables sur les dotations des institutions. À ce titre, il prépare les dossiers de dépenses, initie la phase d'engagement juridique et comptable et s'assure également de la conformité du service fait ».

Par ailleurs, il explique que « le gestionnaire de crédits doit être désigné par note de service du ministre ou président d'institution constitutionnelle. Cette note de service est l'acte administratif qui lui permet de recevoir une habilitation pour intervenir dans le SYSBUDGEP. En cas de changement d'acteur, la note de service doit être renouvelée ».



« Relativement, aux membres des commissions des marchés, ils sont nommés pour un an, par arrêté ou décision du ministre ou président d'institution constitutionnelle. Ces commissions sont différentes des cellules de passation des marchés chargées de veiller à la bonne qualité des dossiers ainsi qu'au bon fonctionnement desdites commissions », a précisé le ministre des Finances et du Budget.