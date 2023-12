Mise en service des Bus Rapide Transit (BRT) : Amadou Ba parle" d’une première dans le monde" et félicite Macky Sall

Le Premier ministre qui a fait face à la presse après l’ouverture des deux autoponts notamment celui de liberté 6 et de Case Bi (Parcelles), s’est voulu clair sur la procédure. Amadou Bâ a fait savoir qu’ « il s’agit aujourd’hui de la phase active de mise en service du BRT, l’inauguration officielle se fera le 14 janvier 2024 par M. le président de la République. » A l’en croire, le président Macky Sall a voulu anticiper les choses. « Cette infrastructure fait partie des legs pour le future, le président de la République Macky Sall a voulu projeter, mettre le Sénégal dans l’avenir d’ores et déjà », a-t-il estimé.



Considérant sa présence à la tête de cette cérémonie de lancement comme un honneur, Amadou Bâ s'est voulu reconnaissant envers Macky qu’il félicite au passage. « Je voudrais le remercier de ce privilège qu’il me donne aujourd’hui de lancer la phase active avec l’ouverture des deux autoponts. Les phases d’essai qui vont démarrer à présent avec l’ouverture officielle, je voudrais vraiment le féliciter. Nous avons noté l’enthousiasme des populations et je pense que c’était ça l’objectif du gouvernement de tout faire pour que les populations s’approprient cette ouvrage qui en réalité doit servir à permettre de vivre et de pouvoir se déplacer en toute sécurité », a affirmé Amadou Ba.



Poursuivant son discours, le candidat déclaré à la présidentielle a soutenu que le président de la République a atteint son objectif dans le projet du BRT. « Le BRT se sera 300 mille personnes par jour, je pense que c’est une ambition très forte que le président a eu et il l’a atteint. Le gouvernement la mise en œuvre et c’est l’occasion pour moi de féliciter le ministre des infrastructures (Mansour Faye), à travers le ministère des Infrastructures c’est toute l’équipe du ministère, je pense au CETUD, je pense à l’Agéroute mais aussi aux différentes entreprises qui ont eu à intervenir sur ce site », conclu le premier ministre.