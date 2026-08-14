Gestion migratoire : plus de 500 marocains rentrent volontairement de Ceuta après les récentes tentatives de traversée

Les mouvements de retour des candidats à l'émigration irrégulière se poursuivent dans le nord du Maroc. Selon les données communiquées ce vendredi par l'agence officielle MAP, au moins 531 ressortissants marocains ont quitté de leur propre gré l’enclave espagnole de Ceuta (Sebta) au cours de la journée du jeudi 13 août pour regagner le territoire national.



D'après le média public marocain, ce chiffre illustre la mobilisation renforcée des forces de sécurité et des autorités du Royaume. Les sources officielles citées soulignent que cette opération s’inscrit dans « le cadre des efforts déployés par le Maroc pour lutter contre les réseaux d’immigration irrégulière et de traite des êtres humains, prévenir les tentatives de franchissement illégal des frontières et assurer une gestion humaine, responsable et respectueuse de la dignité des personnes concernées ».



Cette vague de retours fait suite à un épisode migratoire particulièrement tendu survenu à la fin du mois de juillet, au cours duquel plusieurs milliers de personnes avaient tenté de rejoindre l'enclave espagnole, principalement à la nage. Ce drame transfrontalier avait provoqué de nombreuses pertes humaines, les autorités espagnoles faisant état de plus de 180 décès, contre onze morts officiellement dénombrés du côté marocain.



Face à ces événements, le ministère marocain de l’Intérieur a réaffirmé sa volonté de verrouiller les points de passage menant vers les enclaves de Sebta et Melillia. Le porte-parole du ministère a précisé dès mercredi que des « procédures judiciaires requises ont été engagées à l’encontre de toute personne dont l’implication dans des actes contraires à la loi est avérée », ciblant en priorité les organisateurs et les passeurs impliqués dans ces tentatives de franchissement.